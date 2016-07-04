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债券 | 2016年 7月 4日 星期一 21:44 BJT

标题新闻：RBC加拿大6月制造业PMI经季节调整后降至51.8,因产出、新订单和就业分项指标均下滑

PMI为采购经理人指数

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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