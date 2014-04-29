加拿大经济：央行总裁波洛兹称经济复苏尚需时日，利率可能长期保持低位

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透渥太华4月29日 - 加拿大央行总裁波洛兹周二表示，加拿大经济尚需数年的时间才能走出成长放缓的困境，愿意接受利率长时间保持在低位的风险。
他表示，加国家庭债务比率可持续，将逐步走低。他还指出，如果经济严重恶化，家庭偿债将成问题。一旦经济状况恶化，房价可能走低。
波洛兹表示，愿意接受利率长期保持在低位的风险，因经济成长放缓的局面尚未结束。
他指出，从历史水平衡量，加元兑美元汇率仍相当高。
但加拿大央行副总裁麦克勒姆表示，加元对加国竞争力疲弱造成的影响有所降低，因加元有所回落。
波洛兹称，目前市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减刺激规模的理解有所改善，加拿大央行的货币政策完全不受美联储政策的影响。他表示，市场已完全消化了美联储缩减购债的影响，进一步缩减购债应该不会影响资产价格。
在被问及降息的可能性时波洛兹表示，如果出口复苏不及预期强劲，并导致通胀下降，央行可能会重新评估其政策立场。
他还表示，如果下档风险变成现实，央行将讨论降息的可能性。他指出，加国还需数年的时间才能完全走出成长放缓的困境。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。