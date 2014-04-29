加拿大经济：央行总裁波洛兹称经济复苏尚需时日，利率可能长期保持低位

路透渥太华4月29日 - 加拿大央行总裁波洛兹周二表示，加拿大经济尚需数年的时间才能走出成长放缓的困境，愿意接受利率长时间保持在低位的风险。

他表示，加国家庭债务比率可持续，将逐步走低。他还指出，如果经济严重恶化，家庭偿债将成问题。一旦经济状况恶化，房价可能走低。

波洛兹表示，愿意接受利率长期保持在低位的风险，因经济成长放缓的局面尚未结束。

他指出，从历史水平衡量，加元兑美元汇率仍相当高。

但加拿大央行副总裁麦克勒姆表示，加元对加国竞争力疲弱造成的影响有所降低，因加元有所回落。

波洛兹称，目前市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减刺激规模的理解有所改善，加拿大央行的货币政策完全不受美联储政策的影响。他表示，市场已完全消化了美联储缩减购债的影响，进一步缩减购债应该不会影响资产价格。

在被问及降息的可能性时波洛兹表示，如果出口复苏不及预期强劲，并导致通胀下降，央行可能会重新评估其政策立场。

他还表示，如果下档风险变成现实，央行将讨论降息的可能性。他指出，加国还需数年的时间才能完全走出成长放缓的困境。(完)