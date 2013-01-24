更新版-加拿大央行: 预期升息时间进一步推后,因增长疲软且通胀温和

(新增路透对初级交易商的利率预估调查和分析师评论)

路透渥太华1月23日 - 加拿大央行周三维持利率在1%不变,但大幅调整其经济预期,称由于经济产能过剩,通胀疲软及家庭债务趋稳,未来可能升息的时间比原先预期进一步推后.

央行总裁卡尼几个月来一直是七国集团(G7)中最强硬的央行总裁,但他现在逐渐推后了对升息需求的预测.

他表示:"尽管随时间推移,或将需要适度撤走部分货币刺激举措,以满足2%的通胀目标,但通胀前景更温和,以及家庭资产负债失衡情况开始出现更具建设性的改变,显示撤走这些刺激举措的时机将没有之前预期的紧迫."

该央行10月和12月的会议声明则是:"随时间推移,或将需要适度撤走部分货币刺激举措,以满足2%的通胀目标."

加元在央行会议之后下跌.

卡尼是全球金融危机以来率先加息的G7央行总裁.他自2010年中期以后停止了加息,4月开始暗示需要开始升息,但又不得不多次打压预期.

RBC Capital Markets固定收益及外汇策略主管Mark Chandler称:"加拿大央行(政策)做得尽可能宽松,同时又仍然维持紧缩倾向."

参阅加拿大央行指标利率和通胀率图表,请点击(link.reuters.com/cut67s)

**降息?**

Desjardins的经济策略师Jimmy Jean表示:"市场可能会解读为这是降息的前奏."

卡尼在新闻发布会上表示,尽管自己不能明确排除某种可能,包括降息可能,但央行的预测包括从现在起到2014年末之间逐步减少货币刺激举措.

"所以方向是明确的,只不过时机有所变化.这个预期的时间发生变化是因为...央行管委会说过的,"产能过剩,通胀低迷和家庭状况改善.卡尼说道.

"所以这些因素结合起来,使可能的政策调整,可能的政策紧缩,时间更加靠后,但这仍是最终方向."

隔夜指数互换 显示,央行声明发布后,交易员预计2013年底升息的可能性不足25%.

路透周三对加拿大12家初级交易商的调查显示,对下次升息时间的预估中值为2014年第一季.两名交易员推迟目标时间,其他表示在重新评估自己的预测.

加拿大央行预计,经济将在2014年下半年达到全产能,10月的预期为在2013年底.

加拿大央行还预计,2012年第四季实质GDP年增长率为1.0%(之前的预期为2.5%);2012年GDP增幅为1.9%(之前的预期为2.2%).

加拿大央行将2013年成长预期从2.3%调降至2.0%;将2014年成长预期从2.4%上调至2.7%.

加拿大央行称,短期内总体CPI通胀在约1%;2014年下半年,总体和核心CPI重回2%的目标(之前预期为2013年底).预计首季增长率为2.3%(之前的预期为2.6%),上调2013剩余时间和2014年的季度成长预期.

加拿大央行指出,家庭信贷增长率已放缓至1999年以来的最低水平,因抵押贷款和消费者信贷减少.央行预计,家庭信贷增长将进一步放缓;债务/收入比将在目前水平附近企稳.