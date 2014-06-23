路透调查：一级交易商认为加拿大央行可能在2015年第三季升息

* 交易商认为1%的指标利率将再维持一年

* 预计到2015年底利率上升至1.5%

路透多伦多6月20日 - 路透周五公布的对一级交易商的调查显示，加拿大央行可能会接近承认通胀较预期更为强劲，但升息至少还要等到一年以后。

路透对12家直接与央行交易的一级交易商的调查显示，央行下次升息时间可能在2015年第三季。交易商们平均预测，到明年底时当前为1%的指标利率可能升至1.5%。

路透5月29日对包括一级交易商在内的38名分析师的调查显示，分析师也预计央行在明年第三季之前可能不会升息。

加拿大周五公布的数据显示，5月通胀意外高企、4月零售销售也表现强劲，提振加元和两年期加拿大公债收益率(殖利率)触及今年高点。

“央行显然希望将低利率再维持一些时间，以扶助经济复苏。央行说通胀存在下档风险，但今天这样的数据愈发令人难以相信央行会关注下档风险，”道明证券(TD Securities)首席加拿大宏观策略师David Tulk表示。

仅仅在上周，加拿大央行总裁波洛兹还表示，基础通胀率太低，“使我们随时都会面临下档冲击的风险”。

“我不明白他们怎会无视这个(数据)，”德意志银行加拿大的首席分析师John Clinkard谈及5月通胀数据时表示，他并称物价上涨速度远高于央行最新的预测。

虽然通胀飙升可能给央行预测的可信度带来挑战，但预计会迫使央行改变语调而不是政策。

美银美林的一位资深分析师Emanuella Enenajor表示，“加拿大央行现在面临一个沟通方面的难题，但从政策角度来看仍会维持不变。”

自从2010年升息后，加拿大央行一直维持利率在1%不变。加拿大是七国集团(G7)中首个在金融危机后升息的经济体。

一级交易商 下次升息 2014年底 2015年底 美银美林 Q1 2016 1 1 BMO CAPITAL MARKETS Q3 2015 1 1.5 CASGRAIN & CO Q2 2015 1 1.5 CIBC WORLD MARKETS Q1 2015 1 1.5 DESJARDINS SECURITIES Oct 2015 1 1.5 DEUTSCHE BANK SECURITIES Q1 2015 1 2 HSBC SECURITIES Q4 2015 1 1.25 LAURENTIAN BANK SECURITIES Q4 2015 1 1.5 NATIONAL BANK FINANCIAL Q2 2015 1 2 SCOTIABANK Q4 2015 1 1.25 RBC CAPITAL MARKETS Q2 2015 1 1.75 TORONTO-DOMINION BANK Q3 2015 1 1.5 中值 Q3 2015 1 1.5 (完)