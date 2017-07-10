分析：加拿大利率料将调升 民众将面临借贷成本水涨船高之痛

路透渥太华7月9日 - 享受多年低成本借贷的加拿大人之前被警告称，借贷成本终将要上升，如果加拿大央行下周如很多人预计的那样决定升息，那么加拿大人可能会面临最终的清算。

加拿大周三可能会决定升息，若果真如此，这将是该国近七年以来首次升息，而且此时经济仍面临一系列不利因素，包括通胀疲软以及北美自由贸易协定(NAFTA)预计将重新协商。

但随着经济和就业市场的增长，加拿大央行上月论调大变，开始为升息做铺垫。市场目前预计加拿大央行在7月12日升息25个基点的可能性超过90%，第二次升息料将在今年年底前实施。

对于加拿大央行下周是否会升息，接受路透访问的分析师看更加分歧，这些分析师的预估中值暗示该央行将在第四季升息。

Cindy Fuailefau之前借了超过41,000加元(31,847美元)债务，她的还债计划已进入到第六个月，但在她丈夫因背部受伤而暂停工作后，她已无力继续还债。

“(借债)完全只是为了生活，而不是为了度假或别的什么，”56岁的Fuailefau表示。

总体而言加拿大人每1加元收入就相应地有1.67加元的负债，这一数字接近纪录高位。环联(TransUnion)在去年的报告中称，即便只加息25个基点，也会有70多万消费者招架不住。

Credit Counseling Society的总裁Scott Hannah称，在这个20年前就人均负债约12,000加元的国家，如今随便什么人负有100,000加元的无担保债务也不新鲜。

**已有痛感**

加拿大人或许已经感觉到压力。

自加拿大央行官员上个月发表鹰派言论以来，加拿大五年期债券收益率已经飙升逾50个基点至1.47%。加拿大皇家银行已经在央行发声之前提高了固定期限的抵押贷款利率。抵押贷款利率一般以五年期债券为基础。

宏利资产管理资深分析师Frances Donald称，这对加拿大家庭而言是一个很重要的信号，意味着他们的状况可能很快会有变化。

“极为重要的是，这还暗示经济将很快感觉到利率升高，即便加拿大央行周三按兵不动，”Donald说。

虽然即便上升50个基点，利率仍处于相对较低的1%，但这样或许足以让温哥华和多伦多楼市近期的降温走势延长。它还可能让那些房价并没有那么快速上涨、因此对利率更加敏感的城市需求放缓，如渥太华和蒙特利尔。

“在低端市场，入门级产品受到的影响可能会更大，因为它们对利率上升更加敏感，”Royal LePage驻温哥华的房地产经纪人Adil Dinani说。

最大的问题仍然是加拿大央行在两次升息后是会计划暂停步伐，从而撤出2015年追加的刺激措施，还是开始着手于更长的紧缩周期。

“如果这是为期数年的紧缩周期的开端，则将对购房者、企业投资者和普通家庭产生明显影响，”Donald表示。

但那些状况较好并能偿还债务的人，则更能承受利率上调的前景。

四年多以前，Charis Sweet-Speiss持有的13张信用卡共积欠6.7万加元债务，当时她苦于偿还其在英属哥伦比亚省房屋的抵押贷款，尽管利率较低。

现在，正在执行偿债计划的Sweet-Speiss，打算在8月偿还最后一笔信用卡债务，并希望在三年内还完房贷与信贷，然后退休。

“我听说利率将上调，谢天谢地我不会再陷入那样的处境。”(完)