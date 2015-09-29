美俄忽视加拿大 总理哈珀应负责--反对党领袖

路透渥太华9月28日（记者 Randall Palmer/David Ljunggren） - 加拿大反对党领导人称，俄罗斯和美国都忽略加拿大的声音，都是因为来自保守党的总理哈珀的外交政策以及他们所谓的放弃多边主义的做法。

自由党领导人Justin Trudeau和新民主党领导人Thomas Mulcair周一在电视辩论中表示，哈珀已经导致加拿大在海外的影响力被边缘化。加拿大将于10月19日进行选举。

哈珀则表示，他将在国际贸易谈判以及与美国的磋商中为本国争取利益，他还强调打击恐怖主义和伊斯兰国武装的重要性。

上述两位反对党领导人指责哈珀预测华府最终将批准TransCanada Corp(TRP.TO)的美加Keystone XL输油管线，破坏了与美国总统奥巴马的关系。

Trudeau不看好哈珀在去年11月G20峰会上与俄罗斯总统普京的交锋，当时哈珀要求普京不再干预乌克兰事务。

Trudeau表示，“加拿大在世界舞台上的声音微不足道，当哈珀呼吁俄罗斯远离乌克兰问题时，他没注意到普京根本没听从他的要求。”

很多外交人士和加拿大专家称，渥太华采取的极端立场和误判导致加拿大陷入孤立。

哈珀则表示，加拿大和美国关系良好。他表示，“我们的工作总体上富有成效，同时加拿大总理的职责是维护加拿大的利益。”（完）