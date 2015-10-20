加拿大自由党赢得选举 击败哈珀领导的保守党--电台预测（更新版）

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路透蒙特利尔/卡尔加里10月20日 - 加拿大自由党党魁特鲁多(Justin Trudeau)后来居上，在周一意外赢得大选，特鲁多承诺实施变革，使加拿大政府恢复魅力、青春和领导力，击败现任总理哈珀领导的保守党。。

加拿大主要电视网络预测到了自由党获胜，该党很有可能赢得议会多数席位。

据Elections Canada称，虽然最终计票尚未结束，但特鲁多所在的自由党有望赢得议会338个席位中的174席。

若果真如此，保守党将结束为期九年的执政，而且反映出加拿大政治脱离哈珀的财政和文化保守主义路线。保守党料将成为议会的在野党。左派加拿大新民主党(NDP)将成为第三大党。(完)