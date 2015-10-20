加拿大自由党赢得选举 击败哈珀领导的保守党--电台预测（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
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路透蒙特利尔/卡尔加里10月20日 - 加拿大自由党党魁特鲁多(Justin Trudeau)后来居上，在周一意外赢得大选，特鲁多承诺实施变革，使加拿大政府恢复魅力、青春和领导力，击败现任总理哈珀领导的保守党。。
加拿大主要电视网络预测到了自由党获胜，该党很有可能赢得议会多数席位。
据Elections Canada称，虽然最终计票尚未结束，但特鲁多所在的自由党有望赢得议会338个席位中的174席。
若果真如此，保守党将结束为期九年的执政，而且反映出加拿大政治脱离哈珀的财政和文化保守主义路线。保守党料将成为议会的在野党。左派加拿大新民主党(NDP)将成为第三大党。(完)
(编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。