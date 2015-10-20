（修正）新闻人物：加拿大自由党以巨大优势赢得大选 特鲁多承诺作出“真正的改变”

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路透渥太华10月19日 （记者 Leah Schnurr） - 加拿大自由党领袖贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）将重返从小生活的府邸。

贾斯汀是加拿大前总理皮埃尔·特鲁多（Pierre Trudeau）之子，他在周一率领自由党在联邦议会选举中击败斯蒂芬·哈珀（Stephen Harper）所在的保守党，以巨大优势获胜。

据加拿大选举事务署，最终选票计算结果尚未出炉，但自由党将拿下联邦议会338个席位中的174席。

这意味着特鲁多将打破联邦议会选举中加拿大单个政党获席位的最高纪录。此前的最高纪录是保守党在1984年赢得的111个席位。这是单一政党在议会选举中创下的最大百分比席位增幅。

43岁的特鲁多将凭借大胜，重返位于24 Sussex Drive的总理官邸。其父担任加拿大总理时，特鲁多曾在那里住了近12年。

特鲁多2013年接掌了一团混乱的自由党，此次大选伊始特鲁多亦处于落后位置，对手们称特鲁多形式大于内容，是一个尚未作好准备担任总理职位的轻量级选手。

但特鲁多在选举中大胆承诺实行预算赤字，加大支出以提振经济，加之他发出的一个积极讯息及其爱好社交的性格，均帮助自由党实现了逆转。

上镜的特鲁多经常吸引大量人群，令人想起肯尼迪和奥巴马竞选时的场景。

特鲁多生于1971年的圣诞节，从出生起直至其父1984年卸任均一直受到外界极大关注。2000年特鲁多在父亲葬礼上发表感人悼词，再次让他成为公众焦点。

“如何处理作为我父亲的儿子这件事情，并非是我作为国会议员出现在这里而突然要面对的……这是我一辈子都在面对的事情，”特鲁多1月接受路透采访时说道。“真正重要的是我所做的努力。”

特鲁多曾担任过教师和滑雪教练，2008年首次获选成为国会议员，并于2011年再次当选，但他所在的自由党当时遭遇了史上最糟糕的选举结果。在自由党领袖辞职后，人们开始议论特鲁多或将接任自由党领袖。

有3个小孩的特鲁多起初表示，由于孩子们尚小，因此犹豫未决，但最终重新考虑之后以巨大优势赢得了领导人选举。

特鲁多赢得领导人选举之后，选民对自由党的支持急剧上升，但到8月联邦议会选举开始之时，这种热情已经消散。

保守党早先放出的一段攻击性竞选宣传称，特鲁多尚未准备好担任加拿大的下任总理，并炮轰特鲁多的外貌，称“不过，发型不错”。

“特鲁多的竞选表现令人惊讶，他为许多摇摆不定的自由党人打气，”多伦多大学政治学家尼尔森·怀斯曼（Nelson Wiseman）表示。

特鲁多亦为加拿大提出了一项未来策略，并称相比对手他的策略更为宏伟。他的口号“真正的改变”（Real Change）与奥巴马当初的“希望与改变”口号有异曲同工之妙，且特鲁多欣赏奥巴马改造草根民主的方式。

特鲁多短暂的政治生涯并非没有失误。

批评者们称，特鲁多的言论以及吸引眼球的活动有失庄重，譬如他2012年向一位保守党议员提出挑战，与对方进行有电视转播的拳击比赛并获得了胜利。加拿大加入打击“伊斯兰国”的联盟之后，特鲁多称，人道主义援助好过“试图炫耀我们的（战斗机）并显示他们有多强大”。

尽管特鲁多在政坛上的崛起似乎很快，但曾任自由党临时党魁的鲍勃（Bob Rae）称，特鲁多对政治生涯的思考目光很长远。

“从我认识他的那时起，我的感觉就是他将此视为长久事业，而且只有一种结果。”（完）