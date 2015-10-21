加拿大候任总理特鲁多称加国将退出对“伊斯兰国”的作战行动

路透蒙特利尔/渥太华10月20日（记者Allison Lampert/Randall Palmer） - 加拿大候任总理贾斯廷·特鲁多（Justin Trudeau）表示，他已告诉美国总统奥巴马，加拿大将退出针对“伊斯兰国”的轰炸行动，但将继续提供人道主义援助以及训练支持。

美国白宫早些时候表示，希望加拿大新政府继续支持美国为首的、打击叙利亚和伊拉克境内“伊斯兰国”武装的联合行动。

特鲁多告诉记者：“他（奥巴马）明白我关于退出作战行动的表态。”

特鲁多在竞选活动中主打“改变”牌，他领导的自由党击败保守党赢得议会多数席位，因此他在履行选举承诺时不会有太大障碍。

43岁的特鲁多很快就得开始履行其变革承诺，首先从12月在巴黎召开的联合国气候变化峰会开始。

特鲁多计划将基础设施支出提高一倍，以刺激经济增长。此外，他在竞选活动中还称，他领导的自由党将迅速着手推动大麻合法化。他曾表示，在他领导的政府上台两年内，就可能改变有关大麻的立法。

特鲁多在渥太华对支持者说：“我们要对加拿大在全世界的朋友说：你们中许多人有点困惑，似乎觉得过去10年国际舞台缺少了加拿大富有同情心、富有建设性的声音。那么，我要代表3,500万加拿大人民传递出一个明确讯息：我们回来啦！”

在宣誓就任前，特鲁多的首要任务是组阁，他表示将于11月4日宣布内阁成员。

特鲁多有三个孩子，他镜头感十足，年轻且富有魅力。

英国《每日镜报》提问道“贾斯廷·特鲁多是全世界最性感的政治人物吗？”澳大利亚一家新闻网站则更为直接，称“加拿大选出了一位超火辣的新领袖。”（完）