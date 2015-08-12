加拿大议员候选人发屠龙短片拉选票

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Julie Gordon
路透温哥华8月11日 - 骑鹅、屠龙、与外星人碰拳，这些都是怀亚特·斯科特（Wyatt Scott）首个为加拿大联邦选举准备的时长30秒的竞选视频短片所包含的元素。
这段吸引眼球的视频是在6月中旬发布在YouTube上的，经在线论坛的广泛转载后才于本周走红。加拿大将于10月19日举行联邦选举，37岁的斯科特为独立候选人，代表不列颠哥伦比亚地区参加选举。
“我是来为加拿大而战的，”从一只巨大的加拿大鹅背上跳下、手拿利剑刺穿龙头的斯科特在这段特效制作的视频短片中说道。（here）
随后，斯科特救下一名从上空掉落的男子，又与外星人碰拳，与此同时他还在阐述着自己对大学成本高的看法，呼吁扩大社会服务并向加拿大土着提供更多的支持。
斯科特对路透称，这段具有奇幻色彩的视频旨在吸引民众参与到竞选中来。
“显然，我们想让大家关注我们正在做的事情，因此就有了推出一部巧妙小短片的想法，”他说道。
大多数民调显示，加拿大联邦选举将成为执政的保守党与新民党之间的紧张角逐，自由党的支持率则远远落后。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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