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路透中文国际短讯 | 2015年 10月 20日 星期二 14:57 BJT

加拿大自由党意外胜选 赢得议会多数席位

加拿大自由党周一在议会选举中意外获胜，击败现任总理哈珀领导的保守党。自由党党魁贾斯廷·特鲁多(Justin Trudeau)承诺实施变革，使加拿大政府恢复魅力、青春和领导力。哈珀承认失败，将结束九年执政生涯。特鲁多现年43岁，其父亲是加拿大前总理皮埃尔·特鲁多。路透
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