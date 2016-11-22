版本:
中国
货币新闻 | 2016年 11月 23日 星期三 01:06 BJT

标题新闻：加拿大油井钻探承包商协会预计明年加拿大油气田钻井数大增31%，因美国原油价格更稳定

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐