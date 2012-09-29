调查显示加拿大民众不太在乎外资持股该国能源业

路透渥太华9月28日电---周五公布的一项调查显示，加拿大民众中，很少有人希望议会重点关注外资持股该国能源行业。这意味着加拿大民众可能会接受中海油(0883.HK)151亿美元收购加拿大石油公司NexenNXY.TO。

益普索（Ipsos）-Reid为Postmedia News和环球电视（Global Television）进行的调查显示，仅有22%的受访者认为，中国或其他国家投资於加拿大能源行业应成为议会优先关注的要务。

加拿大总理哈珀称，政府会在考虑公众意见後，再决定是否批准此宗收购交易。

调查显示，有68%的受访者认为议会应重点关注医保，66%的人认为议会应关注如何创造就业。

1,014名加拿大民众接受此项线上调查，调查时间是9月25-26日。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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