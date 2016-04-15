加拿大或通过立法允许医生协助安乐死

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透渥太华4月14日（记者 Leah Schnurr） - 根据周四提出的一项立法草案，加拿大将允许患不治之症的人或残障人士在医生的帮助下结束生命，但该法案不适用于未成年人及精神疾病患者。
这项法案仅适用于加拿大公民和加拿大居民，目的是防止来加拿大的外国人进行安乐死。
鉴于加拿大总理特鲁多所在的自由党在议会拥有多数席位，该项将在6月前表决的立法预计能获得通过。
加拿大最高法院去年撤销了在医生协助下安乐死的禁令，称因患有严重和无法治愈疾病而面临不可忍受的身体及心理痛苦的有意愿的成年人有权选择死亡。
一些死亡权支持者指责该草案过于狭隘。专家则称，该法案面临法庭上的挑战。
加拿大最高法院给予加拿大政府更多的时间来通过该立法草案。若该法案获得通过，加拿大则会成为允许安乐死的西方国家之一。
民调显示，医生协助安乐死在加拿大获得普遍支持。但加拿大议会议员对此事存在分歧，分歧焦点在于如何在尊重民众结束生命的权利和选择的同时保护弱势群体。
根据该立法草案，患者必须书面申请死亡的医疗援助，在本人无法申请的情况下须由指定的人提出书面申请。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。