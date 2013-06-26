加拿大金融：Aequitas拟推新证交所挑战占主导的TMX，希望限制高频交易

* 支持者包括加拿大最大的银行--加拿大皇家银行

* Aequitas的目标瞄准高频交易

* 新交易所料在明年底推出

* 希望拿到加拿大股票交易市场20%的交易份额

路透多伦多6月25日 - 加拿大最大的银行及其一些最有影响力的基金经理计划成立新的股票交易所，挑战占主导地位的TMX集团 ，新交易所将限制受争议的高频交易策略。

新交易所的运营商Aequitas Innovations将由加拿大皇家银行 及其他没有参与2012年收购TMX的机构支持。TMX运营多伦多证券交易所。

其创始人周二称，新的交易所料在2014年底推出，将为那些认为自己因高频交易遭受损失的散户和机构投资者服务。

新交易所推出后，Aequitas将成为TMX集团的一个直接竞争对手。以交易额计算，TMX处理加拿大80%的股票交易。该交易所称高频交易占交易额的15%左右。

“我会说这是主要市场份额占有者的基层反应，他们说其需要选择，需要在市场中有更多选择，”Aequitas执行长Jos Schmitt称。

Schmitt称新交易所的长期目标是夺得加拿大股票交易市场20%的份额。

Aequitas还计划推出针对私人企业股票的二级市场，并表示这将增加初创企业的融资机会，并让这些企业的早期投资者有机会撤资。

Schmitt称，Aequitas将避免使用现在常用的费用结构，即交易一方，通常是程式交易员下单获得回扣。交易所通常通过对交易另一方收取更高的费用来弥补，多为散户或机构经纪商。

Caldwell Securities暨TMX对手Canadian National Stock Exchange董事长Tom Caldwell称，他认为Aequitas不是一个大的挑战者，但预计他们将会进行一些创新。

“如果我需要对此进行概括，我认为这是大企业针对大企业的解决方案。所以我认为，侧重点将是通过针对有些被滥用的高频交易提供更好的过滤系统，以与TMX齐头并进，”他称。