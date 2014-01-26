加拿大老年公寓火灾或导致32人死亡

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透魁北克1月25日（记者 Matthieu Belanger） -加拿大警方周六称，发生在魁北克省一栋木制老年公寓内的火灾预计导致32人死亡。
已经找到10具尸体，另外22人仍失踪。这场火灾料成为1969年以来加拿大老年公寓发生的第二起严重灾难。1969年的那场大火导致54人丧生。
警方称，仍不清楚周四火灾发生的原因，此前有报道称是一枚烟头引发的火灾。火灾发生地点位于魁北克市东北的L'Isle-Verte，这座城镇居住着1,500人。
专业团队正在使用蒸汽和热空气融化厚达60厘米的冰层，很多尸体被冻在冰层里。消防员灭火用水在寒冷天气下结冰。
警方当天早些时候称，对于火灾发生两天后仍然失踪的人，“我们只能做最坏的假设了”。居住在这栋公寓里的人大多为85岁或年纪更大的老人，一些人需要轮椅或助步车才能移动。
魁北克警方拒绝对屋内烟头引发火灾的媒体报道予以置评。一则报道称，一名公寓夜间保安看到二层一个房间内冒出浓烟。
“调查人员在考虑所有的可能情况。没有哪个假设是最好的。我们听到了传言……但这只是传言，”警方发言人MichelBrunet当天晚些时候对记者说道，并表示确定火灾原因可能耗时几个月。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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