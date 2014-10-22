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时事要闻 | 2014年 10月 23日 星期四 07:24 BJT

加拿大警方追捕开枪疑犯到国会大楼 总理哈珀已安全撤离

路透渥太华10月22日 - 一名目击者周三向路透表示，渥太华一名持枪者向一名加拿大士兵开枪后被警方追捕，该名枪手逃入加拿大国会中间的大楼，目击者听到大楼内传出30多下枪声，目前嫌犯仍在逃。

大批警员和特警到达国会区域，封锁了国会出入口，加拿大总理哈珀已安全离开了国会大楼。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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