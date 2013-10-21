加拿大总理哈珀称将评估黑莓交易的国家安全隐患--彭博

9月23日在滑铁卢拍到的黑莓公司标志。 REUTERS/Mark Blinch

路透10月18日 - 加拿大总理哈珀周五在布鲁塞尔接受彭博采访时表示，身陷困境的智能手机制造商黑莓(BBRY.O)寻求买家，应警惕任何可能引发国家安全隐患的交易。

哈珀称，加拿大根据该国并购法对外资收购黑莓的交易进行评估时，将审查国安等相关议题。

他表示，黑莓“在资讯科技(信息科技/IT)业及先进IT和通讯产业有着十分重要的地位...因此确保未来任何牵涉黑莓的交易在这种特定经济领域不会出现安全隐患，也十分重要。”

预计出售黑莓或其部分资产的交易，将在美加两国受到严格的监管审查。(完)

(编译 王翔琼；审校 张若琪)

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