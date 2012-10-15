中加体制“迥异”是审核Nexen交易的考虑因素--哈珀

路透达喀尔10月12日电（记者 Joe Penney）---加拿大总理哈珀周五称，中国政经体制与加拿大“迥然不同”，是该国政府决定是否批准中海油(0883.HK)对NexenNXY.TO价值151亿美元收购案时考虑的因素之一。

这是哈珀对中海油收购Nexen交易给出的最直接评论之一。这项交易引发外界担心中国国有企业可能全盘收购加拿大的能源资产。

加拿大执政的保守党中一些成员对中海油这项收购交易持谨慎态度，他们称其中的部分原因是中国企业进行不公正的商业行为。

哈珀在塞内加尔首都达喀尔对记者称，加拿大希望与中国深化关系，但该国必须从国安安全角度审查来自中国的投资。

加拿大近期曾明确暗示，出於安全风险考虑，将排除中国电信设备巨头华为参与其政府的通讯网络建设项目。

在被问及此事及中海油的收购交易时，哈珀起先表示不会发表评论，但他之後的言论又明显涉及到了这两件事。

“中加关系十分重要，但也很复杂。之所以复杂是因为中国的政经体制与我们迥然不同，显然也正是这些特别交易引起关注的原因，”他对记者说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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