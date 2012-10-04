加拿大政府反对公开听证中海油收购Nexen案

韩国法院驳回特别检察官搜查青瓦台申请--韩联社
路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四指出，特别检察官办公室为调查干政丑闻申请搜查总统府青瓦台的要求，遭法院驳回。 负责调查贪腐丑闻的特别检察官小组稍早表示，本月稍早青瓦台阻止一次搜查行动后，检方已向法院申请搜查青瓦台。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透渥太华10月3日电---加拿大工业部长Christian Paradis周三称,执政党保守党将在议会中反对有关公开听证中海油 0883.HK 收购Nexen NXY.TO 案的动议.
这项动议是由加国主要反对党--新民主党(NDP)提出的,议会料将於周三晚些时候对该动议进行投票表决.
Paradis被问到保守党将怎样投票时称:"我们会反对."政府在下议院有多数席位,能轻易否决该提议.
"NDP要求公开听证,这绝不可能,你知道...我的意思是我们有工具,我们需要决定该交易是否会给加拿大带来净效益."
NDP称,他们将於周四1400GMT公开自己的官方立场.该反对党还称,对中国国企收购加拿大能源资产的前景感到担心.
"许多加拿大人担心这笔交易对就业、国家安全和环境可能产生的影响."NDP议员Helene LeBlanc周三对下议院称.
尽管该反对党不能直接否决这桩收购,但可以煽起民众忧虑.总理哈珀称,政府研究这起收购案时会考虑公众意见.(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四指出，特别检察官办公室为调查干政丑闻申请搜查总统府青瓦台的要求，遭法院驳回。 负责调查贪腐丑闻的特别检察官小组稍早表示，本月稍早青瓦台阻止一次搜查行动后，检方已向法院申请搜查青瓦台。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透首尔2月16日 - 韩国特别检察官办公室周四表示，已请求延长对总统朴槿惠所卷入的贪腐丑闻的调查时间，称其无法在目前截止日期2月28日之前完成这一调查。
路透首尔2月16日 - 一名韩国法官周四对三星集团领导人李在镕与另一位高管进行闭门问讯，以决定是否就他们在总统朴槿惠涉嫌贪腐丑闻中扮演的角色进行逮捕。