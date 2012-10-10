更正：加拿大暗示会排除华为参与政府通讯网络建设

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
(因英文原文有误,从安大略省得到"6,700万加元(6,800万美元)"的研究资金,现更正为650万加元(660万美元))
路透渥太华10月9日电---加拿大周二强烈暗示,出於安全风险的考虑,将排除中国华为技术有限公司参与加国政府的一个通讯网络建设.
与此同时,欧盟执委会推迟了针对华为和中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)的贸易调查,缓和了欧盟和其第二大贸易夥伴--中国之间的紧张关系.
加拿大总理哈珀的发言人在新闻发布会上表示,加拿大已经启用了国家安全特例条款,使其在不违背国际贸易义务的情况下,可以区别对待那些被认为风险过高,而不能参与政府电话、电子邮件和数据中心服务网络建设的企业.
总理发言人Andrew MacDougall称,"政府将会在此次网络建设中做出谨慎选择,已启用了国家安全特例条款."
周一披露的美国众议院情报委员会报告草案,敦促美国企业停止与华为和中兴的业务往来.
欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)正在为发起反倾销或反补贴调查搜集证据.但尚未有欧洲企业投诉,而企业正式的投诉通常是发起调查的先决条件之一.
**在加拿大的发展**
华为在加拿大的业务取得了长足发展.2008年,华为获得了为加国内电信运营商Telus Corp(T.TO)、BCE Inc's(BCE.TO)Bell Canada建设通讯网络的合同,而且华为的一项6,700万加元研发投资还从安大略省得到了650万加元(660万美元)的资助.
华为加拿大分公司发言人Scott Bradley称,"国家安全特例条款只适用於外国公司."
"华为在加拿大成立了独立经营的子公司.这足以使我们能够竞标任何潜在的采购机会."
公司称,华为在渥太华的研发机构有130名工程师,在位於安大略省的加拿大公司总部有300名员工.公司表示,到目前为止已经从加拿大企业获得4亿加元的合同.
安大略省皇后大学的互联网安全专家David Skillicorn表示,他支持美国关於美国企业停止与华为进行业务来往的建议,并称加政府应重新考虑其允许华为在该国运营的决定.
Skillicorn说,"哈珀政府让加拿大通讯企业面临风险.我们不应该铺上红地毯迎接这个公司."
加拿大国家安全情报局曾在报告中表示,一些外国国有公司对战略部门的投资,可能会威胁到国家安全.(完)
--编译 张荻;审校 孙茉莉/张涛
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--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
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