加拿大抵押贷款商HISA遇提现风暴之际 GIC账户安全性受关注

路透多伦多5月3日 - 加拿大非银行抵押贷款机构陷入的困境，令外界目光集中在一种很受欢迎而且可靠的投资产品--担保投资证(GIC)上。这种产品在加拿大人财务生活中占据中心位置，从祖母给孙辈送礼物到作为一种上市公司的融资模式都会用到。

加拿大另类贷款机构Home Capital Group(HCG.TO)和Equitable Group(EQB.TO)的另一种储蓄产品--高息储蓄账户(HISA)上周遭遇大量资金外流，因监管机构指责Home Capital对投资者作出“严重误导的声明”，令储户受到惊吓。两家公司都高度依赖GIC为业务融资。

HISA的大失血促使加拿大银行业者周一为Equitable提供信用额度，以防止提现潮蔓延至其他存款种类，包括GIC。

根据加拿大央行数据，截至2017年1月，包括GIC在内的个人定期存款总额为3,204.3亿加元。这约占加拿大所有特许银行存款总额的18.2%。央行与其他金融当局并不单独公布GIC占总存款的比重。

在储户将资金撤离Home Capital Group之际，市场焦点转至GIC作为另类贷款机构融资来源的长期前景。

GIC因安全性之故备受市场青睐。与股票不同的是，GIC持有者不会损失本金。

GIC的期限通常介于30天至五年之间，五年期GIC年息最高可达2.5%。(完)