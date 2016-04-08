外国买家抢购多伦多和温哥华新建公寓--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透温哥华4月7日 - 据加拿大房贷及房产公司（CMHC）的一份研究报告，多伦多2010年以后的兴建公寓中每十套中就有一套属于外国买家。

报告中称，外国买家最有可能投资温哥华和多伦多这两个重要市场的新公寓，并且投资兴趣在不断上升。

报告指出，“在多伦多和温哥华的人口普查都会区（CMA），2014年到2015年外国业主所占比例在统计数据上有显着增长”，并称2015年大量新完工公寓的数据值得进一步分析。

CMHC的这份最新研究报告有助于量化外国买家在温哥华和多伦多地产市场上所起到的作用。在这两个热门地产市场，房产价格飙升超出当地居民的承受力。

根据该研究报告，在大多伦多都会区，外国买家持有的新建公寓占到7.4%，在市中心为10.1%。

在温哥华都会区，2010年及以后兴建的公寓中有6%由外国买家持有。该报告并未说明温哥华市中心的相关数据。

若将旧公寓也计算在内，CMHC发现多伦多都会区所有公寓中，外国买家的持有量占3.3%，温哥华都会区为3.5%。(完)