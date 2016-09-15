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货币新闻 | 2016年 9月 15日 星期四 21:59 BJT

标题新闻：加拿大8月成屋销售按月降3.1%，连降四月，按年增10.2%，房价指数同比升14.7%-CREA

Canadian Real Estate Association(CREA)为加拿大房地产协会

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