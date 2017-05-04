标题新闻：加拿大央行总裁称多伦多房价上涨不可持续，楼市是加拿大经济面临的最大风险之一

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 06/22/2017 30年期TIPS 06/15/2017 06/30/2017 06/26/2017 13周和26周期国库券 06/22/2017 06/29/2017 06/26/2017 两年期公债 06/22/2017 06/30/2017 06/27/2017 五年期公债 06/22/2017 06/30/2017 06/27/2017 四周国库券 06/
加拿大央行总裁波洛兹
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
标售日 发行种类 宣布日 结算日 06/22/2017 30年期TIPS 06/15/2017 06/30/2017 06/26/2017 13周和26周期国库券 06/22/2017 06/29/2017 06/26/2017 两年期公债 06/22/2017 06/30/2017 06/27/2017 五年期公债 06/22/2017 06/30/2017 06/27/2017 四周国库券 06/
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选