独家：加拿大哈得逊湾收购美国梅西百货融资不顺--消息人士

路透3月3日 - 知情人士表示，加拿大哈得逊湾公司(Hudson's Bay Co)(HBC.TO)在表示有意收购梅西百货(M.N)一个月之后，尚未安排好股权融资。哈得逊湾在美国已拥有Lord & Taylor及Saks Fifth Avenue连锁店。

哈得逊湾在提出确定要约方面遇到困难，对于其主要拥有者及董事长Richard Baker的雄心壮志是一大打击。他依靠房地产融资及其对零售业的远见卓识建立了一个零售帝国。

消息人士本周表示，梅西百货怀疑哈得逊湾能够筹措到收购所需的资金，目前未进行任何关于潜在交易的磋商。

梅西百货的市值接近100亿美元。消息人士表示，为了提出一个可信的收购要约，Baker一直设法为哈得逊湾寻找股权与债务融资。哈得逊湾的市值为22亿加元(16.4亿美元)。

但包括购物中心运营商Simon Property Group (SPG.N)在内的现有股权合伙人不愿支持哈得逊湾收购梅西百货。消息人士说，梅西百货可能会要求他们增加对购物中心地产的投资，然而现在消费者青睐网上购物，越来越不爱去购物中心。

消息人士说，虽然哈得逊湾已告诉潜在合伙人，至少有一个富豪家族愿意为收购梅西百货融资，但哈得逊湾尚未找到一家主要机构投资者作为股权合伙人。

消息人士说，虽然哈得逊湾仍在努力，但可能会决定寻求其他收购目标，或者暂时搁置收购。

由于讨论属机密性质，上述消息人士要求匿名。梅西百货、哈得逊湾公司和Simon Property Group均未予置评。

梅西百货股价周五收盘报31.77美元，下跌4.3%，哈得逊湾公司股价跌至11.85加元。(完)