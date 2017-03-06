独家：加拿大哈得逊湾收购美国梅西百货融资不顺--消息人士

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透3月3日 - 知情人士表示，加拿大哈得逊湾公司(Hudson's Bay Co)(HBC.TO)在表示有意收购梅西百货(M.N)一个月之后，尚未安排好股权融资。哈得逊湾在美国已拥有Lord & Taylor及Saks Fifth Avenue连锁店。
哈得逊湾在提出确定要约方面遇到困难，对于其主要拥有者及董事长Richard Baker的雄心壮志是一大打击。他依靠房地产融资及其对零售业的远见卓识建立了一个零售帝国。
消息人士本周表示，梅西百货怀疑哈得逊湾能够筹措到收购所需的资金，目前未进行任何关于潜在交易的磋商。
梅西百货的市值接近100亿美元。消息人士表示，为了提出一个可信的收购要约，Baker一直设法为哈得逊湾寻找股权与债务融资。哈得逊湾的市值为22亿加元(16.4亿美元)。
但包括购物中心运营商Simon Property Group (SPG.N)在内的现有股权合伙人不愿支持哈得逊湾收购梅西百货。消息人士说，梅西百货可能会要求他们增加对购物中心地产的投资，然而现在消费者青睐网上购物，越来越不爱去购物中心。
消息人士说，虽然哈得逊湾已告诉潜在合伙人，至少有一个富豪家族愿意为收购梅西百货融资，但哈得逊湾尚未找到一家主要机构投资者作为股权合伙人。
消息人士说，虽然哈得逊湾仍在努力，但可能会决定寻求其他收购目标，或者暂时搁置收购。
由于讨论属机密性质，上述消息人士要求匿名。梅西百货、哈得逊湾公司和Simon Property Group均未予置评。
梅西百货股价周五收盘报31.77美元，下跌4.3%，哈得逊湾公司股价跌至11.85加元。(完)
(编译 张涛/汪红英；审校 李婷仪)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”