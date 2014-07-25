加拿大对多家俄罗斯企业和银行实施制裁

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透渥太华7月24日 - 加拿大周四表示将对多家俄罗斯企业和银行实施制裁，指因要惩罚俄罗斯非法吞并克里米亚和在乌克兰东部进行“挑衅性军事活动”。
受到加拿大制裁的企业包括俄罗斯第二大天然气公司Novatek OAO (NVTK.MM)，和以资产计俄罗斯第三大银行Gazprombank OAO GZPRI.RTS。制裁措施也目标国家发展银行Vnesheconombank GK和小型军事设备制造商Kalashnikov。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。