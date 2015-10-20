焦点：加拿大自由党意外胜选 赢得议会多数席位

路透蒙特利尔/卡尔加里10月19日 - 加拿大自由党党魁特鲁多(Justin Trudeau)后来居上，在周一意外赢得大选，特鲁多承诺实施变革，使加拿大政府恢复魅力、青春和领导力，击败现任总理哈珀领导的保守党。

自由党赢得议会多数席位，其政治命运出现前所未有的转变。在这次选举之前，自由党在议会的席次排名中远远落在第三位。

哈珀承认失败，将结束九年执政生涯。

特鲁多现年43岁，是前总理Pierre Trudeau之子。他承诺在三年内每年预算赤字100亿加元，用于投资基础设施和刺激乏力的经济增长。

这令金融市场在投票之前紧张不安，加元在特鲁多胜选的消息传出后走软。

特鲁多曾表示，他将会修补加拿大与美国奥巴马政府之间的冷淡关系，从打击伊斯兰国的行动中撤兵、将重点放在人道援助和培训方面，以及应对气候变化问题上。

特鲁多在选举的最后几天奋起直追，民调排名从第三位跃升至首位，成功抵挡住了保守党对其的攻击。保守党称，他太缺乏经验，难以胜任总理职责。

保守党将成为议会在野党，偏左的新民主党则是第三大党。

保守党并非遭遇惨败的唯一党派。排在第三位的新民主党在魁北克的大败十分引人瞩目；据Radio Canada报导，新民主党此次在议会可能仅获得七个席位，远低于上次的54席。

自由党的取胜，标志着加拿大政府进一步转向多边化的全球政治路线。加拿大在最近几年同联合国的关系有所疏远。(完)