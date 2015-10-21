焦点：加拿大自由党赢得大选 新总理特鲁多需兑现竞选承诺

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透蒙特利尔/渥太华10月20日 - 加拿大自由党党魁特鲁多(Justin Trudeau)后来居上，在周一意外赢得大选，现在他必须履行承诺，包括解决气候变化问题、提振经济以及推动大麻合法化等。
特鲁多周一击败哈珀所在的保守党，基本可以畅通无阻地实施其竞选承诺。
加拿大人民对执政九年的保守党那些规则感到厌倦，而特鲁多的承诺引起他们的共鸣。哈珀在败选后辞去党首职位。
特鲁多现年43岁，是前总理皮耶·特鲁多(Pierre Trudeau)之子。在这场1993年以来选民投票率最高的大选中，他以39.5%的选票支持获得压倒性胜利。
特鲁多必须迅速开始履行调整政策的承诺，首先要在12月出席于巴黎召开的联合国气候变化峰会。
特鲁多计划将基础建设支出扩大一倍以刺激贫乏的经济成长。此外，特鲁多在选战期间表示，其所属的自由党计划立刻开始致力于大麻合法化。他曾表示，大麻法令可能在其执政的前两年就有所改变。
特鲁多在气候变迁议题上亳不留情地攻击哈珀，指责他把加拿大变成为外界不齿的国家。他誓言参加巴黎会议，之后在90天内召集加拿大各省的省长，根据一框架来建立国家排放目标。该框架将允许各省设定碳价格。
美国国务卿克里表示，哈珀的挫败将不会影响克里有关是否同意两国之间Keystone XL管线的决定。
特鲁多支持Keystone XL，并已誓言要修复两国之间的冷淡关系。
挑选内阁成员是特鲁多及其部长宣誓就职前的首要任务之一。特鲁多表示，将在11月4日公布新内阁成员名单。
特鲁多的一位高级顾问称，前财长古德尔是竞争新财长职位的七位热门人选之一。
自由党计划未来三年为了投资基础设施和刺激国内疲弱的经济增长，每年背负100亿加元的预算赤字。
股市投资者为自由党胜选欢呼，押注新政府将扩大支出以刺激经济成长。
在多伦多证券交易所挂牌的建筑和铁路类股跟随权重股--资源和金融类股走高。
自由党大胜消除了少数派政府可能产生的不确定性。新政府计划实施赤字政策，并已表示将维持企业税不变。
加元上涨，因财政政策可能会限制降息必要性。(完)
(编译 李爽/戴素萍/许娜；审校 王丽鑫/张若琪/杜明霞)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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