外国富人因投资移民项目被取消拟起诉加拿大政府

(本文由路透中文网编译提供)

路透温哥华8月7日 - 希望快速移民加拿大的外国有钱人正准备就加拿大政府取消投资移民项目对其进行起诉。该项目因允许中国富人通过花钱就能移民加拿大而饱受诟病。

Timothy Leahy代表一个主要由准备移民的中国人组成的团体，他表示，他预计会在两个月内提起第二次诉讼。这次Leahy及移民律师Rocco Galati准备发起集体诉讼。

“我们将努力为这些投资者启动所谓的集体诉讼，他们的移民申请已被终止，”Leahy说。“如果终止这些申请被判非法，那将适用于所有人。”

加拿大政府的“一刀切”法案（Bill C-31）6月在议会获得通过，这项立法取消了“百万富翁”移民项目。

加拿大相关投资移民项目是在1980年代中期发起的，承诺向最低拥有资产净值80万加元（732,533美元）以及向加拿大投资至少40万加元的外国人发放快速通道签证。后来，加拿大将资产净值和投资额要求分别调高到160万加元和80万加元。

加拿大公民及移民部发言人Nancy Caron称，该移民项目受阻于投资移民申请的大量积压。她表示，取消该项目，政府将能够将重点放在可更好地满足加拿大经济需要的倡议上。

加拿大每年吸纳25.7万左右的移民。（完）