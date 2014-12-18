加拿大新投资移民试点项目启动 将接收50名海外富豪

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
(本文由路透中文网编译提供)
路透温哥华12月17日（记者 Julie Gordon） - 加拿大将接收50名海外富豪参与该国的百万富翁移民试点项目，不过申请者的财富门槛较以前大大提高，并且还设置了语言能力要求。
今年早些时候，加拿大联邦政府宣布终止旧的投资移民项目。联邦政府1月起将接受新的“移民风险投资计划”（IIVC）申请。
根据新的计划，申请人须投资200万加元在无担保风险投资基金达15年，且须拥有至少1,000万加元资产，还应满足英语或法语能力的要求。
许多移民至加拿大的富人青睐温哥华和多伦多等大城市。
销售温哥华顶级社区房产的房地产经纪认为，与以前的移民项目相比，新的语言要求对潜在申请者是个障碍。
房地产中介Royal Pacific Realty Group的地产经纪Na An说：“以前，投资移民只要有足够的钱，想移民过来非常容易。但有了语言要求，就会挡住许多人。”
Na称，这可能会令许多海外富豪考虑移民去英国或澳大利亚等国，或持10年多次往返签证入境加拿大。（完）
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选