加拿大新投资移民试点项目启动 将接收50名海外富豪

(本文由路透中文网编译提供)

路透温哥华12月17日（记者 Julie Gordon） - 加拿大将接收50名海外富豪参与该国的百万富翁移民试点项目，不过申请者的财富门槛较以前大大提高，并且还设置了语言能力要求。

今年早些时候，加拿大联邦政府宣布终止旧的投资移民项目。联邦政府1月起将接受新的“移民风险投资计划”（IIVC）申请。

根据新的计划，申请人须投资200万加元在无担保风险投资基金达15年，且须拥有至少1,000万加元资产，还应满足英语或法语能力的要求。

许多移民至加拿大的富人青睐温哥华和多伦多等大城市。

销售温哥华顶级社区房产的房地产经纪认为，与以前的移民项目相比，新的语言要求对潜在申请者是个障碍。

房地产中介Royal Pacific Realty Group的地产经纪Na An说：“以前，投资移民只要有足够的钱，想移民过来非常容易。但有了语言要求，就会挡住许多人。”

Na称，这可能会令许多海外富豪考虑移民去英国或澳大利亚等国，或持10年多次往返签证入境加拿大。（完）