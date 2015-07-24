加拿大“百万富翁移民项目”门槛高 申请者寥寥

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透温哥华7月23日 - 加拿大的百万富翁移民试点项目仅收到6份申请，数量远少于其去年取消的投资移民项目，当时的项目被指责为中国有钱人移民加拿大提供了便利。
“我知道这个（新）项目不会成功，这个项目设计得很差。”温哥华的移民律师库兰德（Richard Kurland）说。他申请获取该项目相关数据。
加拿大去年12月称，征集50名海外富豪加入其“移民风险投资计划”（Immigrant Investor Venture Capital plan），申请门槛远高于之前的投资移民项目。
库兰德称新项目可能不了了之，因高额投资门槛以及投资不确定性，令潜在申请人望而止步，申请人数量不足。
无法立刻联系到加拿大公民及移民部部长亚历山大（Chris Alexander）的办公室或其所在部门的官员置评。
根据新项目要求，申请人须投资200万加元在无担保风险投资基金达15年，且须拥有至少1,000万加元资产，还应满足英语或法语能力的要求。
库兰德说：“几乎没人愿意把钱打水漂，用200万加元取得签证是很大一笔钱。投资后还不能对投资进行监督和控制……（因此）这不是一个明智的财务决策。只有6个人申请，我觉得一点都不意外。”
文件显示，加拿大联邦政府1月开始接受申请，截止6月8日收到6份申请。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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