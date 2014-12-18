加拿大新投资移民试点项目启动 将接收50名海外富豪

加拿大将接收50名海外富豪参与该国的百万富翁移民试点项目，不过申请者的财富门槛较以前大大提高，并且还设置了语言能力要求。今年早些时候，加拿大联邦政府宣布终止旧的投资移民项目。联邦政府1月起将接受新的“移民风险投资计划”（IIVC）申请。根据新的计划，申请人须投资200万加元在无担保风险投资基金达15年，且须拥有至少1,000万加元资产，还应满足英语或法语能力的要求。路透