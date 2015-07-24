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路透中文国际短讯 | 2015年 7月 24日 星期五 14:57 BJT

加拿大“百万富翁移民项目”门槛高 申请者寥寥

加拿大的百万富翁移民试点项目仅收到6份申请，数量远少于其去年取消的投资移民项目。加拿大去年12月称，征集50名海外富豪加入其“移民风险投资计划”，申请门槛远高于之前的投资移民项目。移民律师库兰德称新项目可能不了了之，因高额投资门槛以及投资不确定性，令潜在申请人望而止步。路透

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