印尼外长称中国与东南亚关系有可能出现更深裂痕

路透渥太华8月23日电（记者 David Ljunggren）---印尼外长纳塔勒加瓦（Marty Natalegawa）周四称，若东南亚国家与中国不能更好地处理诸如近期南中国海争端等问题，它们之间的关系可能将出现更深裂痕。

在上月东盟峰会上，前所未有的争论使峰会在其成立後45年历史上首次未能发布联合公报。纳塔勒加瓦称，之後印尼政府在努力重建东盟的和谐。

“这不是好事……下次我们需要做得更好，”他在访问加拿大期间接受路透采访时表示。

东南亚与中国的分歧，源自一些东盟成员国认为中国在该地区的影响力迅速扩张。中国与柬埔寨和缅甸等东盟成员国关系密切，但与菲律宾和越南等其他成员国之间出现关系紧张。中国不是东盟成员。

纳塔勒加瓦称，他不相信东南亚或东亚任何一个国家会故意地想破坏该地区的和平国际环境。

他说：“我们面对的是看错和误解的风险，采取引发反制措施行为的风险，以及产生连锁反应的风险。”

他还表示，不赞同关於中国对东盟事务变得更为独断的说法。

“我（对中国官员）说：‘怎麽回事？你们怎麽了？在这件事上你们的出发点是什麽？’当我听到他们从世界的角度和自己的角度给出答案时，他们有自己的原则和看法，好像对於（峰会）上所发生的事情始料未及。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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