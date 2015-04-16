加拿大央行维持利率不变 暗示可能无需进一步降息

路透渥太华4月15日 - 加拿大央行总裁波洛兹周三宣布维持指标利率不变，并暗示不急于进一步降息，因央行预期经济会在今年稍后较第一季度的零增长有所反弹。

波洛兹在1月意外宣布降息25基点，旨在为石油比重偏大的加拿大经济提供“保险”，避免因油价崩跌而陷入衰退。他周三暗示这可能已经足够。

“鉴于目前看到的情况，我们的风险预估大致平衡，因此通胀前景在上下两方面均存在风险，但我们相信风险是平衡的，因此经济已拥有适度的保险，”他在记者会上说。

央行将第一季经济成长环比年率预估从1月时的1.5%调低至零，但称第二季，特别是第三季，涨势应会强劲得多。

波洛兹重申其观点，认为油价暴跌的影响可能在年初那段时间里最为严峻。

他表示，如果油价冲击较他预想更猛烈，经济到2017年还没有恢复到以全负荷产能运行，那么证明他的观点有问题，“这种情况下将考虑改变货币政策”。

央行较市场预期更看好经济，因此提振加元CAD=D4升至2月中以来高点。交易员亦削减降息押注。

加拿大是主要石油出口国，始于去年的油价暴跌严重打击了该国的石油开采行业以及就业。

但波洛兹预测，非能源出口、投资和就业将在年中前后开始出现加速成长。

“这当然会给人留下央行准备显得谨慎一点的印象，但情况绝非如此，”道明证券加拿大宏观经济策略主管David Tulk说。

央行表示，在成长疲弱的第一季，加拿大产出缺口扩大，并给通胀带来进一步的下行压力，但央行预计经济成长将会复苏，意味着“产出缺口将在今年晚些时候回到之前的轨道上。”

央行提到加元贬值、借贷成本降低以及美国经济成长增强是经济成长中的有利因素，市场期待未来几个月的数据能够说明，这些有利因素能否可以盖过不利因素。(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)

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