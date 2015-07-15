加拿大央行宣布再减息25个基点至0.5% 因上半年经济萎缩

路透渥太华7月15日 - 加拿大央行周三将指标利率下调25个基点，至0.5%，称因加拿大经济今年上半年意外萎缩，使经济闲置产能增加，且对通胀带来下行压力。

“这时候需要推出进一步货币刺激政策来扶助经济恢复全产能，且推动通胀继续升向目标，”加拿大央行在宣布利率决定时说，并同时发表了季度货币政策报告。

加拿大央行总裁波洛兹对现在油价应该从暴跌中反弹的预期被证明是过于乐观，加拿大央行将第二季成长预估调降至萎缩0.5%，低于4月时预估的增长1.8%。

加拿大央行没有使用“衰退”的措辞，但预估第一季和第二季经济萎缩，符合广泛接受的经济衰退的定义。

因此，经济中的闲置产能在今年上半年显着增加，且将在第三季持续增加，尽管预计第三季经济成长1.5%。加拿大央行预期将在2017年上半年恢复全产能，且通胀将回到2%的目标，晚于4月预期的2016年底。

央行承认多伦多和温哥华楼市火热及家庭负债水平不断上升使经济十分脆弱，这是一些经济学家呼吁不能减息的主要原因，但央行称，加拿大经济正进行“重大和复杂调整”且需要额外经济刺激举措。

加拿大央行表示，产出缺口较4月的预期大幅扩大。出口疲弱的程度令人“不解”；部分疲弱是因美国活动转弱，非能源商品价格偏低导致产量下降所致。

加拿大央行预计第三季为增长1.5%，第四季为增长2.5%，之前的预估为增长2.8%和增长2.5%。调降成长预估反应能源行业企业投资计划进一步被缩减，非能源和非资源行业出口弱于预期。央行预计，经济在第三季恢复成长，第四季成长开始超过潜在水平，非资源行业带领成长。央行预计基本通胀趋势约为1.5-1.7%，低于5月时的1.6-1.8%。

加拿大央行称，第二季总体通胀为0.9%，第三季为1.2%，第四季为1.4%(之前预估为0.8%、0.9%和1.4%)；核心通胀预期为第二季2.2%、第三季2.1%，第四季2.0%%，之前的预估为2.1%、2.0%和2.1%。

加拿大央行估计过剩产能第二季扩阔至1.25-2.25%;4月估计的首季过剩产能为0.5-1.5%。

加拿大央行表示，针对家庭和企业的金融条件仍然非常有刺激性。就业市场状况合理良好，但产油区各省的失业率大幅攀升。近期的经济指标表明美国经济下半年反弹，但中国成长放缓拖累对加拿大至关重要的商品价格走低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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