分析：加拿大央行降息救经济 有如推绳般无济于事

路透多伦多7月17日 - 加拿大央行不是只有信誉问题。它还有效力问题。由于利率已经来到纪录低位，借款者的杆杆操作也已达极致，周三的降息或任何进一步的宽松政策，其影响将微乎其微。

加拿大央行总裁波洛兹一如多数工业国家的央行总裁，手上所能使用的工具也所剩不多了。

在全球金融危机的冲击中，加拿大的表现要比大多数国家来得好。但如今该国濒临经济衰退，油价长期走跌，加上久候主要贸易伙伴国再次开始买进加拿大商品，使得经济身受重伤。

“加拿大以外的事件左右大局，而这些本来就难以预测，使得加拿大央行灰头土脸。这也让加拿大央行看来很无能。事实上，它们是无能为力，”Dominion Lending Centres首席分析师Sherry Cooper表示。

波洛兹周三苦口婆心地安抚加拿大民众，称在降息25个基点至0.50%后，央行仍有许多工具可用。分析师则表示，多数选项提供的效果将每况愈下，而且并不划算。

“有个短语叫‘推绳子’(即货币政策对通缩效果有限/pushing on a string)，”RichardsonGMP投资经理Hilliard MacBeth表示。

“现在的情况是，加拿大央行尝试降息，并向金融体系注资，但另一方面，大家必须愿意并且能够借款...许多人已经达到借贷上限。所以利息降多少并不重要。”

加拿大央行可以再进一步降息，使其更接近零。但由于美国趋于收紧政策，此举将打压加元。这有利出口，但进口价格上涨会让波洛兹希望激励的那些消费者受到冲击。

加拿大央行也可以恢复向市场发布有关利率前景的前瞻性指引，这是由前加拿大央行总裁卡尼首先推出的一种工具。波洛兹表示，该工具最好用于危机时期，因为这会去除市场所需要的一些波动性。

但现在没有这种指引，市场常常不知所措，投资者批评波洛兹传达的讯息错综复杂。

“自12月底以来，加拿大央行的沟通就有问题。”Franklin Bissett Core Plus债券基金投资组合经理Darcy Briggs称。

“从12月时担心房市，到1月变成意外降息。从‘我们已争取到适当的时间’，到‘第一季看来情况不是那么妙’。再到4月时的‘一切都很好’。央行的讯息并不一致。”

**便宜的资金管道**

加拿大央行也可以透过上调通胀目标--实际上等于是承诺利率有更长时间将维持低位--或在加拿大购入一些债务凭证来释放现金，藉此宽松货币政策。

乍看之下，由于该央行6月30日资产负债表规模有958.51亿加元，仅相当于加国GDP的4.8%，因此确有购买这类证券的空间。

对照美国，购债计划已使美联储资产负债表规模膨胀，2015年7月1日达到4.48万亿(兆)美元，相当于GDP的25.3%。

但有人怀疑这类购买是否能起作用，认为加拿大消费者和企业已有相当容易的管道可取得大量便宜资金，加拿大经济需要的是为出口品找到更多买家。

虽然本次降息令加元贬值，压低了出口物价，但美国和中国等主要贸易伙伴的经济成长却并不足以提高对加拿大出口的需求。

“剩下的就只有汇率了，不错，加元或许会有一点贬值，但我认为这也没有什么大的区别，”CIBC World Markets资深经济分析师Benjamin Tal说。

“加拿大央行确实没有足够能力改变什么事情...而且每次降息的效果正变得越来越弱。”

降息对刺激需求不再有效的另一个原因在于，加拿大的大银行不再愿意将降息影响全数传导给客户。

Tal表示，由于房价接近纪录高点，许多优质客户已经负债过高，降息可能只对加国规模相对较小的次优贷款市场有影响。

“在那个(次贷)市场里，才真的是每个基点都要计较，”Tal说。

“具有讽刺意味是，我们将要刺激的市场，却是我们并不想要刺激的次优贷款市场。”(完)

(编译 戴素萍/李爽/张若琪/郑茵 审校 李春喜/蔡美珍/杜明霞)

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