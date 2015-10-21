焦点：加拿大央行保持利率不变 对自由党的赤字财政计划采取观望态度

路透渥太华10月21日 - 加拿大央行周三称，将对新当选的自由党政府的赤字财政计划采取观望态度，称需晓以时日才能看出对经济前景的影响有多快和多深。

同时，央行称加拿大经济已走出了上半年的下行趋势，但指出今年两次降息的效果连预期的一半都没有达到。

加拿大央行将2016年和2017年国内生产总值(GDP)增长预期分别下调至2.0%和2.5%，这高于今年增长1.1%的预估，且未考虑新政府承诺的财政刺激政策可能产生的影响。

加拿大新当选总理自由党党魁特鲁多(Justin Trudeau)承诺将在未来三年每年赤字支出多达100亿加元，占GDP的0.5%，以提振经济。

加拿大央行总裁波洛兹指出，刺激政策的影响要看后续的具体行动。

“你可以宣布财政政策调整，比如说基础设施支出，然后需要几个月的时间实际完成合同签订、发放许可等...我们将持续性地对此进行评估，”他说。

波洛兹在央行决定维持0.5%的指标利率不变后发表上述讲话。

加拿大央行的利率声明和货币政策报告发表后，加元下跌，市场对此的解读为央行的政策立场温和。

但分析师称，计划中的赤字财政可能有助于央行避免再度下调利率。

“如果再度降息可能产生什么正面影响的话，未来将实施刺激性财政政策的前景也使这种可能性不复存在，”IBC World Markets的高级经济学家Benjamin Tal说。

央行通常在政府财政计划实施前不考虑它的影响。但波洛兹称，可以确定地说，将在明年1月的货币政策报告中把这一因素考虑进去，但考虑的程度取决于财政计划的实际执行情况。

加拿大作为主要的能源出口国，经济增长因油价下跌而受挫，但央行称，底线是“经济增长动能在不断增强”。

“在非资源行业，人们期望看到的复苏迹象更为明显，受之前货币政策行动的刺激效果和过去一段时间加元贬值支撑，”央行称。(完)