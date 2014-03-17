加拿大正调查一宗车祸死亡与通用汽车瑕疵的关联性

路透渥太华3月14日 - 加拿大交通部周五表示，正在调查一宗车祸死亡案，该事故似与通用汽车(GM.N)上月因点火装置瑕疵而召回汽车有关。

“加拿大交通部在2013年6月底接获投诉，事故似乎与该项瑕疵有关。”发言人Karine Martel说。“目前调查正在进行。”

当时一辆汽车滑离路面撞上树丛；这名驾驶并未系上安全带。魁北克省警局正在调查车祸原因。

加拿大交通部已与GM Canada联系，以查明这起死亡车祸是否与通用的点火装置瑕疵有关。

通用已因点火装置瑕疵召回160万辆车，该公司表示，这个问题至少和34起撞车事故、12个死亡案例有关。(完)

(编译 李婷仪; 审校 龚芳)

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