加官员称中海油收购Nexen案审查期限或推後

路透渥太华12月5日电---加拿大工业部长帕纳蒂斯（Christian Paradis）透露，中海油(0883.HK)拟收购NexenNXY.TO交易的审查期限可能延後，但他称不想就此交易传递任何讯号。

帕纳蒂斯多次对记者表示，对於何时将决定是否批准中海油拟收购Nexen，以及马来西亚Petronas拟收购Progress Energy Resources(PRQ.TO)这两项交易，他不会加以揣测。

当一名记者指出12月10日是中海油拟购Nexen交易审查期限时，他说：“这个期限可能延期，但我再次申明，我不会对此加以揣测……也不想传递任何讯号。当作出决定并准备好宣布时，一切就见分晓。请不要对我现在说的话进行任何解读。”

之前市场普遍猜测该期限不会延後。

有记者指出加拿大财长费海提（JimFlaherty）几小时前曾称决定会“很快作出”，帕纳蒂斯对此回应道：“如果费海提这麽说了，那就是吧。但我作为审查者，我不能释放任何信号，也不想加以揣测。我只能说：还在审查中，当我们准备好宣布了，我就会宣布。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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