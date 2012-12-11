Nexen公司CEO称中海油收购仍未完成

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透艾伯塔省卡尔加里12月10日电（记者 Jeffrey Jones）---加拿大能源公司NexenNXY.TO临时首席执行官（CEO）凯文·莱因哈特（Kevin Reinhart）周一称，虽然加拿大政府经过数月热辩后批准中海油(0883.HK)收购Nexen，但这项交易仍未完成。
“我们离交易完成仍有距离，”莱因哈特参加一个关于加拿大与亚洲经济关系的商务会议后对路透说。他拒绝谈及自己对加拿大政府批准这项交易的态度，只是表示为时尚早。
由于Nexen在墨西哥湾拥有勘探和生产资产，此收购案还需获得美国外国投资委员会的批准。
莱因哈特没有透露完成交易还需其他程序的详情，只是说“都在新闻发布会内容里面，那是所有我要说的”。
Nexen和中海油上周六发布公告称，这项交易仍有待其他相关政府和监管机构的批准，并需满足其他惯例条件。
一位熟悉此事的消息人士透露，美国外国投资委员会的裁决是这项交易仍需面临的一项主要监管决定。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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