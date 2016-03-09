加拿大央行维持利率不变 称将等待联邦预算出炉

路透渥太华3月9日 - 加拿大央行周三决定维持利率不变，称非能源领域出口增强，而且经济增长基本符合预期。央行将等待本月将出炉的联邦政府预算，以衡量自由党政府的刺激计划的影响。

加元在央行决议一如市场预期之后持坚，因央行似不在意加元最近的反弹，称汇率及油价升势与央行1月时的假设一致。

由于弱势汇率对提振出口业至为重要，自1月央行政策会议之后，交易员一直观察央行将如何因应加元的升值。加元自从1月触及12年低点后已经走强，但仍明显低于一年前水平。

“有些人担心央行可能谈及一些加元的强势，但他们很有效地回避了，”道明证券(TD Securities)首席加拿大宏观分析师David Tulk说。

正如市场普遍预期，加拿大央行将指标利率维持在0.5%，自去年7月以来该利率一直保持不变。加拿大央行去年曾两次下调利率，以对抗油价下跌的影响。原油是加拿大的主要出口产品。

央行表示，尽管美国经济仍在扩张轨道上，最近金融市场动荡“看似正在逐步缓解”，但预计低油价将持续抑制加拿大及其它能源生产国的经济增长。

央行称，尽管去年第四季加拿大经济增长好于预期，但近期经济前景仍与1月评估基本一致。

加拿大第四季经济增长环比年率为0.8%，超过央行预估的持平。分析师预计这或将帮助第一季增长率也好于央行估计的1%。

该央行表示，整体上看，就业情况不错而且家庭支出为需求提供支撑；同时非能源出口加速，特别是在对汇率敏感的领域。

4月经济预估中将包括对预期中政府将出台举措的评估。新的自由党政府将于3月22日发布首份预算报告，料将显示高额赤字。

央行仍认为通胀形势发展符合预期，过去推动通胀率升至2%目标水准的因素可能在未来几个月内消散。

加拿大央行还重申，金融脆弱性继续上升，因为在整体经济结构性调整中出现区域转移。(完)