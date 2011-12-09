日本就虐待二战战俘向加拿大致歉

路透渥太华12月8日电---加拿大政府周四表示，日本就二战期间加拿大战俘受到日军虐待作出"由衷地致歉"，籍此修复两国关系。

二战期间，数以千计的盟军战俘沦为日军的奴隶劳工，其中很多人被折磨致死。

加拿大表示，退伍军人事务部部长布莱尼(Steven Blaney)和很多退伍军人在日本东京接受了日本外务大臣政务官加藤敏幸的道歉。

布莱尼在声明中称："这个重要姿态是和解的关键一步，也是所有战俘生命中的重要里程碑。"

大约1,600名加拿大人在1941年12月香港沦陷後被俘。

声明称："加拿大人在被俘期间遭到了他们蓄意和系统性的虐……战俘被迫到建筑工地、矿山，船厂和铸造厂从事繁重的劳动，并经常挨打、挨饿。"

2005年，日本政府就二战期间被日军虐待的荷兰战俘致歉，日本1998年还曾向英国致歉。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。