中海油向加拿大当局申请LNG出口许可

Reuters12月2日 - 路透温哥华11月29日 -中国海洋石油(中海油)(0883.HK)周五向加拿大能源监管当局--国家能源委员会(NEB)提出申请，要求准许从加拿大西海岸一处预定码头出口液化天然气(LNG)。

两周前中海油与加拿大不列颠哥伦比亚省，针对在邻近美国阿拉斯加边界的Grassy Point一个项目，达成土地协议。

中海油与日本合作伙伴--国际石油开发帝石(1605.T)及JGC(1963.T)，计划在当地兴建一座大型液化处理及出口设施，将中海油在加拿大西部的页岩气资源生产的天然气，运送到亚洲市场。

中海油等企业要求准许在25年时间内，从这个预定设施出口高达2,400万吨LNG。这个预定设施被称之为AuroraLNG项目。

不列颠哥伦比亚省持续鼓励开发LNG，期望带进大量税收及就业机会，多家大型能源公司因而在太平洋沿岸兴建码头。

NEB已经批准三项出口许可，除中海油的码头外，目前正在审核另外五项。

中海油透过收购尼克森(Nexen)，取得在不列颠哥伦比亚省的页岩气资源。(完)

(编译 蔡美珍；审校 白云)

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