独家：加拿大联邦预算案或为LNG项目提供税收优惠--文件

路透渥太华2月12日 - 根据路透获得的内部记录，加拿大政府正考虑在新的联邦预算案中，为建造液化天然气(LNG)出口终端的企业提供新的税赋优惠。

在油价暴跌导致油企纷纷削减全球支出之际，这样的激励措施可能会帮助他们推进在加拿大陷入停滞的项目。

加拿大拟议建造的LNG出口终端超过12个，大多位于西部沿海省份--不列颠哥伦比亚省。在马来西亚国家石油公司(Petronas)、皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)和雪佛龙CHV.N等能源巨擘的支持下，这些项目将向亚洲市场输送价格较低的北美天然气。

但支持者们长久以来一直抱怨，这些项目的开发成本太高，利润较薄。目前没有任何加拿大LNG出口工厂在运行。

为了刺激开发速度，加拿大石油生产商协会(CAPP)希望政府将LNG出口工厂重新归入制造业资产类目。

在当前的类目下，加拿大LNG设施每年可以减计8%的总资本投资。

一份政府备忘录称，如果财政官员接受业界的这项提议，LNG出口厂的资本投资每年就可以减计30-50%。

制造业资产自2007年以来即享有50%资本成本补贴率。该项措施允许从事制造及加工的企业可在两三年内冲销资本投资。

路透根据加国讯息取得法案所得到的备忘录，是在去年10月的一个行业会议召开前为联邦天然资源部门高官准备的。

“我们理解澄清LNG设施的财政环境以支持最终投资决策的必要性，”该备忘录称。

“我们研究了CAPP的提案...并持续和财政部门讨论此事。”

下一次提出联邦预算的时间最快将是4月。天然资源部门和财政部门拒绝对任何特定预算提议或讨论情况置评。

**第三次努力将会成功？**

在油价下跌已经侵蚀政府收入之际，这项举措可能令政府放弃数亿美元税金。

CAPP估计，这项提案终将能够刺激经济成长，在逾20年的时间为加拿大国内生产总值(GDP)增加约30亿加元(24亿美元)的价值。CAPP未立即对评论的要求做出回应。

加国政府确实在过去两次联邦预算案中，驳回行业对LNG项目提供税赋优惠的要求；目前亦不清楚这次是否会同意采纳。

由于市场状况动荡，目前也无法确定这项税赋优惠，是否足以刺激能源企业开工兴建LNG项目。

去年才从天然资源部门退休的资深经济学家Reg Plummer表示，这项提案会令国库进帐大减，同时给投资人回报率带来的好处也不到1%。他也表示，官员可能会考虑这项提案是否符合加国逐步取消石化燃料补贴的承诺。(完)

(编译 许娜/李婷仪/陈宗琦；审校 张涛)

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