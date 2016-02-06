加拿大投资者青睐曼哈顿商业地产 今年投资料不会减弱

路透蒙特利尔2月5日（记者 Allison Lampert） - 房地产专家称，加拿大今年对曼哈顿商业地产市场的投资料继续强劲，2015年加拿大在这方面的投资增长三倍，创纪录。

Real Capital Analytics的数据显示，去年流入曼哈顿商业地产的外国资本达256亿美元，加拿大凭借83亿美元占近三分之一。2014年加拿大对曼哈顿的商业地产投资为19.7亿美元。

数据显示，同期来自其他国家的投资增幅超过一倍。

“纽约的该趋势将延续，”总部位于加拿大的Brookfield Asset Management(BAMa.TO)旗下房地产公司Brookfield Property Group董事长Ric Clark说道。“我们在曼哈顿处于增长模式中。”

高纬环球为CoStar Group(CSGP.O)整理的商业地产数据显示，Brookfield Asset Management在所有资产类别均是曼哈顿第二大业主，仅次于纽约市政府。

Brookfield既买二手房，也宣布了建新房的计划。Brookfield Asset Management剥离出的Brookfield Property Partners(BPY.N)正在建设一栋62层的住宅楼，这是其45亿美元Manhattan West项目的一部分。

魁北克最大的养老基金旗下的房地产公司Ivanhoe Cambridge投资排名也在前十位。

高纬环球加拿大估值和咨询高级董事总经理Brian Kriter称，纽约市应该仍会是养老基金等加拿大房地产投资者在全世界最大的市场。他表示，纽约市目前有价值超过150亿美元的商业地产可供出售，但还未正式上市。

“随着加拿大投资者追求质量，我们预计将看到更多大规模协议，”Kriter说道。

高纬环球和Real Capital Analytics的数据表明，2015年前九个月，跨境资本占曼哈顿投资量的29%，2014年为19%。

Clark指出，价格上涨和加元贬值并没有吓退投资者，他们认为曼哈顿房租上涨将带来稳定回报。2015年加元兑美元贬值超过16%。

Kriter援引高纬环球的数据称，2013年三季度到2015年三季度，曼哈顿中城办公室租金的平均起价上涨超过13%，至每平方英尺75美元。（完）