加拿大央行将采取一切必要措施来实现通胀目标--央行总裁

路透纳奈莫10月15日电---加拿大央行总裁卡尼周一表示,加拿大央行将采取一切必要措施来实现通胀目标,且下周将公布的央行经济预测中将反映出全球极端不确定性所带来的影响.

卡尼亦表示,有迹象显示加拿大一度火热的房屋市场正在放缓,不过也警告道,随着旨在遏制抵押贷款市场的财政和监管调整产生影响,经济数据可能波动较大.

自4月来,卡尼就经常指出随着经济复苏,可能有必要上调接近纪录低点的利率,尽管数据显示欧美所面临的重重阻碍亦损及该国.这在七大工业国(G7)中是绝无仅有.

卡尼在周一的演讲中并未发出强硬措辞,不过尚不清楚其是否完全放弃货币紧缩倾向.

"央行将在中期内采取一切适当措施,来实现2%的消费者物价指数(CPI)升幅目标."卡尼说道.

卡尼还着重指出,该央行在防止资产泡沫方面可能扮演的角色,并以加拿大家庭高负债为例.这说明债务水平若被认为超出财政和监管措施力所能及,则央行有意愿升息.

卡尼随後在记者会上表示,他是在举例说明央行可能采取的行动.

"这是一个假设,以确保人们正确理解我们整体的货币政策框架,"他称."我们已经采取措施.我们常说,货币政策是最後一道防线."

CIBC World Markets分析师Peter Buchanan称,上述讲话显示卡尼"并没有下定决心,通过升息解决问题,因通胀水平较低且复苏面临潜在风险."

路透访问的分析师一致认为,央行10月23日将维持利率在1.0%不变,并预计将在明年下半年恢复升息.

央行季度货币政策报告将在10月24日公布,将会修改该行对国内及全球经济的预估.(完)

--编译 孙茉莉/王丽鑫;审校 徐文焰

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