加拿大媒体报道称央行总裁波洛兹担忧全球保护主义增强

路透渥太华12月17日 - 加拿大央行总裁波洛兹表示，不断滋长的全球保护主义可能推高产品成本并导致就业岗位流失，但他反驳认为加拿大出口在特朗普上台后将受挫的看法。

在接受加拿大环球邮报年终专访时，波洛兹表示保护主义在这次美国总统选举很久前就开始上升了。

波洛兹警告称，加拿大依赖全球供应链，如果反贸易情绪损害企业之间的联系，则对于链条上的所有国家来说，经济后果都可能非常严重。

“那可能导致产品非常昂贵，很难有很好的销路，”他在周六发表的采访报道中表示，“因此你可能失去那些全部工作岗位，而不是一部分岗位...如果你采取保护主义措施，不会在突然之间，你的经济就明显变得更好了。完全不会。”

但他表示认为加拿大自然会成为输家的观点是“假设性的”，也不认同特朗普的保护主义言辞将导致加拿大出口能力受到永久损害。他说，贸易变得更加全球化和复杂，难以从中脱身和预测。(完)