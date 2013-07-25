加拿大创业板剔除小型矿商或酿成长期性危机

图为加拿大Suncor旗下的油砂矿。 REUTERS/Todd Korol

* 创业板暂行的宽松措施将到期

* 迷你融资对小公司的帮助很有限

* 现状可能损及未来的开矿探勘计划

路透多伦多7月25日 - 数以百计的小型矿业探勘公司未来几个月可能被加拿大创业板交易所(TSX Venture Exchange)摘牌，长期以来为大型矿商提供新开采计划的供应管道可能因此被切断。

上一个十年里，商品价格大涨，TMX集团(X.TO)旗下专供小公司挂牌的创业板挤满了发股筹资的企业，也把加拿大打造为全球矿业融资中心。

但受到金属价格崩跌以及成本上升的影响，过去两年里资金枯竭，受创最重的是在创业板挂牌、从事探勘的公司，因为它们需要靠证券融资取得资金，将手中的资源开发成矿山，或开发到大型矿商有兴趣接手的程度。

“危机正在迫近，”一券商法务顾问Joe Groia表示。他曾任安大略证券委员会的法务主管。

“如果我们不解决这个问题，最终结果就是成百家公司的董事会换人，要不然就是这些公司倒闭破产，”他说。

由于模式通常是由小公司发现世界级的资源，接着由主要矿商接手开发为可开采矿，因此大量的小公司如果消失，对全球矿业的影响将会非常深远。

推估矿资源的价值、拟定开矿计划并开始申请许可，整个过程旷日费时，而要重新展开曾被搁置的初期计划，过程既缓慢又复杂。

虽然矿业的起落很大，但是这一次行业洗牌的负面影响可能特别大。缺少拥有已探明矿资源的公司，将会危及多种资源未来的供应，从而推高价格。

**上市矿商聚集地**

加拿大融资市场影响着全球矿业，因为全球近60%的矿业上市公司在创业板和主板多伦多证券交易所挂牌。2008-2012年间矿业股权融资约40%在这两家交易所进行，2012年约70%的矿业股权集资在这两家交易所完成。

在加拿大挂牌的近1,700家矿商，接近半数的项目都在加国境外，因此融资短缺已制约全球各地的矿业投资。

去年8月创业板实施一些暂时性的放宽措施，允许一些体质最弱的挂牌企业募集少量资金。但这些措施即将到期，将加剧融资困境。随着现金逐渐耗竭，要如何让这个市场恢复生机仍无共识，大规模集体退市的消息不断传出。

在汤森路透可取得资料的839家偏重矿业业务创业板企业中，到第一季结束时，一半以上的手头现金及短期投资不到50万加元。多数都是探勘矿源或是在全球各地开发初期阶段项目的微型资本企业。

银矿及贵金属探勘公司Excellon Resources Inc (EXN.TO)执行长Brendan Cahill预期，创业板的上市公司家数将下滑，而且不是短期现象。

“Nasdaq就是一个很好的对照，”他称。“虽然有所回升，但再也没有回到科技泡沫期间的上市家数。”

**勉强逃过一刼**

将近一年来，从网路刊物、研讨会议、到私下聚会，矿业人士之间彼此交流有关现金及营运资本的悲惨数据。但目前为止实际退市的案例相对有限，一部分是因为创业板的临时放宽措施所助。

创业板放宽融资规定，允许某些股票的发行价低于每股0.05加元。集资方透过私人配售只筹到微薄的5万加元，勉强维持基本开销，进行钻探让手中资产增值根本就免谈。

加拿大创业板交易所总裁John McCoach对路透表示，这些措施8月底到期后可能不会延长，因此股价低于规定的公司就必须合并股票才能再次配售，但很多公司根本做不到。

根据追踪加拿大上市矿业公司的Oreninc提供数据显示，从去年秋季以来，约50家创业板上市资源公司的发行价低于每股0.05加元，多数的集资额不到50万加元。一家公司甚至只募集了4.25万加元。

多数行业专家表示，探勘公司一年至少需要50万美元，支付审计、举行年度股东会议、挂牌费，还要付给律师和银行费用。扣除这些支出，就没有钱留给探勘项目。

“这是生死存亡。我们现在靠希望度日，期待商品市场有转机，”在安大略北部探勘的MacDonald Mines Exploration(BMK.V)首席执行长Kirk McKinnon表示。“水涨船才会高。”(完)

(编译 沈以文/蔡美珍; 审校 郑茵/田建华)

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